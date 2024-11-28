Следующий финансовый год Украина пройдет уверенно, отметил глава правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн", - отметил Шмыгаль.

По его словам, 420,9 млрд грн будет направлено на социальную защиту, 217 млрд грн - на здравоохранение, 199 млрд грн - на образование. Он также отметил, что в целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн грн. Доходы - 2,05 трлн грн.

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"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и крепкую поддержку наших партнеров", - добавил премьер-министр.

Государственный бюджет на 2025 год - что известно

27 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря. Это одно из ключевых требований наших кредиторов, МВФ.

Народный депутат, член Комитета ВР по правам человека Максим Ткаченко рассказал, что на выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено около 48,6 миллиарда гривен. Он также отметил, что вскоре ВПЛ смогут получать еще один новый вид помощи.

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