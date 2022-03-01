Украинская сторона на переговорах с Россией потребовала исключительно прекращения огня и вывода с территории Украины всех войск РФ.

28 февраля прошли переговоры между украинской и российской сторонами по прекращению войны в Украине. Следующие переговоры, по некоторой информации, запланированы на 2 марта.

Источники в украинской дипломатии раскрыли "Главкому" некоторые требования, которые выдвинули россияне.

Что требует Россия на переговорах с Украиной:

внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума;

признание Украиной ОРДЛО, которое Россия называет "ЛДНР", в административных рамках Донецкой и Луганской областей;

денацификация;

Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

Украинская сторона на переговорах с Россией потребовала исключительно прекращения огня и вывода с территории Украины всех войск страны-агрессора.

В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Напомним, 28 февраля на белорусско-украинской границе прошел первый раунд переговоров Украины и России. После них стороны уехали в столицу для консультаций.