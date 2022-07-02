Сегодня переговорный процесс между Украиной и РФ не ко времени, он на паузе, подчеркнули в Офисе президента.

Президент России Владимир Путин искренне ненавидит Украину и украинцев. С ним договориться невозможно.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 канала".

"Там нет рациональности. Мы с ним не можем договориться. Все, кто думают, что мы можем подписать "Минск-3", "Минск-4", "Минск-5", - мы не можем этого сделать, потому что эти люди нас ненавидят. И они сделают все, чтобы вонзить нам нож в спину. Поэтому любой формат договоренностей с Россией, даже если мы оставим им территории, которые они контролировали до 23 февраля, это будет снова "отложена война"", - отметил Подоляк.

По его словам, для российских властей слова "Украина" и "украинец" должны быть уничтоженными, и тогда они будут спать спокойно. Это иррациональное сознание, они будут в этом жить постоянно – будут брать реванш, постоянно пытаться нападать, убежден советник.

"У меня вопрос к украинцам – мы хотим все время жить под давлением ракет, в условиях отложенной войны? А кто тогда поедет жить в Харьков, Николаев, Запорожье, кто там будет работать? У нас нет ни единого шанса закончить войну даже так, как закончили ее в 2015 году. Мы должны отжать россиян со своей территории, сделать очень укрепленный рубеж и забыть о России на определенное время с точки зрения каких-либо отношений с ними, чтобы за это время строить сильную экономику и не зависеть от России. Это наш план", - отметил Подоляк.

Безусловно, Путин тоже это понимает. Подоляк убежден, что кремлевский диктатор знает, что если проиграет в Украине, то:

во-первых, срочно закончит свою политическую карьеру, как и многие его соратники;

во-вторых, начнется трансформация в России.

"У Путина патовая ситуация. Он либо нас сломает, либо проиграет, в том числе и в своей стране", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Вместе с тем, по его словам, переговорный процесс между Украиной и Россией пока не ко времени, он на паузе. Зеленский действительно наиболее "погружен" в тему переговоров, и он четко понимает, когда и какая последовательность действий должна быть, добавил Подоляк.

"Это очень тяжелый процесс и Украина точно понимает свои цели в этой войне и как к ним идти. Сегодня переговорный процесс не ко времени, он на паузе. Почему? Потому что Россия имеет еще какое-то осознание того, что может нанести нам военное поражение. Поэтому сейчас, чтобы мы вышли на переговорный процесс, надо нанести военное поражение России. После этого наши переговорные позиции будут существенно усилены, и президент даст нам возможность вести переговоры дальше. Я считаю, что сегодня переговоры, если они могут начаться после тактического поражения России на поле боя, должны идти на условиях Украины, а не на условиях России. А в Кремле заявляют, что хотят ультимативно заставить Украину выполнить их требования. А вести переговоры с не совсем адекватным сообществом нет смысла", - уверен Подоляк.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Индонезии на полях саммита G20. Украинский лидер и российский диктатор приняли приглашение на один из саммитов, который состоится в этой стране.

Однако, по словам руководителя ОП Андрея Ермака, пока нет договоренностей или переговоров по встречи Зеленского и Путина.

Зеленский неоднократно заявлял, что готов лично встретиться и поговорить с главой Кремля: без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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