Украинский лидер и российский диктатор приняли приглашение на один из саммитов, который состоится в этой стране.

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Индонезии на полях саммита G20.

Об этом пишет российский ТАСС со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Саммит состоится на острове Бали 15-16 ноября. Ранее президент Зеленский подтвердил свое участие в саммите, а вскоре и Путин принял приглашение.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предполагается", - заявил он.

Издание отмечает, что Ушаков не смог четко ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно участвовать в данном мероприятии или будет участвовать по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что готов лично встретиться и поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным: без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

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