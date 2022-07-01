В то же время, по его словам, Украина продолжает консультации по экспорту зерна на уровне ООН.

Пока нет договоренностей или переговоров о встрече Президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время совместного с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифинге по результатам первого заседании Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины.

"Никаких переговоров о встрече президента Украины и президента России не ведется. Мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу по этому поводу вы хорошо знаете, президент об этом очень много говорил", - заявил Ермак, комментируя по просьбе журналистов информацию турецких СМИ о якобы такой подготовки.

В то же время, по его словам, Украина продолжает консультации по экспорту зерна на уровне ООН.

"Также мы говорим об этом с турецкой стороной, но о конкретных датах встречи в Турции или любом другом месте-договоренности нет. На первом месте для нас стоит вопрос безопасности", - отметил руководитель ОП.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Индонезии на полях саммита G20. Украинский лидер и российский диктатор приняли приглашение на один из саммитов, который состоится в этой стране.

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