Россия выглядит на фоне Украины очень ничтожно в репутационном плане, считает советник главы ОПУ.

В войне против Украины россияне проявляют свою злобу, атакуя мирное население. Точно так, как сделал бы малоинтеллектуаленый человек.

Такое мнение в эфире телемарафона FREEДОМ озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Давайте объективно. Это (переход россиян на новую, еще более кровавую и безжалостную тактику по отношению к мирным людям - УНИАН) неизбежно должно было случиться. РФ относиться к категории… Если привести аналогию, это такой человек-гопник. Если он чувствует сопротивление, на него смотрят с отвращением все вокруг, он начинает паниковать и использовать наиболее демонстративные формы проявления своей ненависти. Россия сейчас ведет себя так, как должна вести себя Россия, к сожалению", - сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что Россия долгое время маскировалась "за концертами Шостаковича и за балетом Большого театра", чтобы скрыть свою настоящую сущность.

"На самом деле это страна, которая ненавидит окружающий мир. Возьмите такое самое пропитое лицо, которое пьет из горла водку, щербато улыбается, потому что на стоматологию денег не хватает. Это лицо и есть реальная культура Российской Федерации. Поэтому и мышление там такое", - добавил он.

Подоляк подчеркнул, что Россия показала свою неэффективность с точки зрения захвата Украины, понесла репутационные потери. Теперь россияне демонстрируют свою озлобленность, атакуя мирных жителей.

"Думали, что весь мир будет стоять на коленях, у них будут дрожать ноги, Украина быстренько сломается… Сегодня все идет по другому пути. Украина выглядит крайне эффективно с точки зрения управления военным процессом как таковым. Понятно, что у нас жертвы, понятно, что много проблем, не хватает военных ресурсов, потому что мы прежде всего не экспансионистское государство, но тем не менее. Россия выглядит на фоне Украины очень ничтожно в репутационном плане. На глобальных рынках к России относятся с крайним пренебрежением. Даже на заседании G7 это было подчеркнуто демонстративно: посмотрите на этого полуголого мачо, посмотрите на него, это отвратительный персонаж в человеческой истории и это вызывает озлобление. А что когда человек малоинтеллектуален, как он проявляет свою злобу? Начинает бить по самым незащищенным слоям населения. Берет крылатую ракету, потому что может себе позволить", - заявил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, 25 июня враг нанес массированный ракетный удар городам Украины, в частности - Житомиру и окрестностям, Черниговской и Львовской областях. По данным командования Воздушных сил ВСУ, по территории Украины было выпущено более 50 ракет различных типов.

27 июня в результате ракетного обстрела Кременчуга Полтавской области полностью разрушен торговый центр. В результате удара погибли 19 человек, около сотни обратились за помощью к медикам.

1 июля оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха. Известно о по меньшей мере 21 погибшем.

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