Чиновники Пентагона неофициально обсуждают как будут реагировать, если новоизбранный президент Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании войск внутри страны и увольнении аполитичных сотрудников.

Как пишет CNN со ссылкой на источники в Минобороны, Трамп намекнул, что был бы открыт для использования войск для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций, и дал понять, что хочет наполнить правительство лоялистами и "зачистить коррумпированных деятелей" в учреждении национальной безопасности США.

Теперь чиновники отрабатывают различные сценарии, готовясь к перестройке Пентагона. "Ми готовимся и планируем наихудший сценарий, но реальность такова, что мы пока не знаем, как все будет", - сказал один из военных чиновников.

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Избрание Трампа также вызвало вопросы в Пентагоне о том, что произойдет, если президент отдаст незаконный приказ, особенно если его политические назначенцы внутри министерства не дадут отпор.

"Войска обязаны по закону не подчиняться незаконным приказам. Но вопрос в том, что произойдет тогда — увидим ли мы отставку старших военных руководителей? Или они будут считать это отказом от своего народа?", - сказал другой источник издания.

Пока неясно, кого Трамп выберет главой Пентагона, хотя чиновники полагают, что он попытается избежать "враждебных" отношений, которые у него уже были с военными, сказал бывший военный чиновник с опытом работы во время первой администрации Трампа.

"Отношения между Белым домом и Министерством обороны были действительно очень плохими, и поэтому… я знаю, что сейчас на первом месте стоит вопрос о том, как они будут выбирать людей, которых направят в Министерство обороны теперь", - сказал бывший чиновник.

Многие чиновники министерства обороны больше всего думают о том, как Трамп планирует использовать американскую военную мощь дома.

Пентагон не может сделать многого, чтобы превентивно защитить силы от потенциального злоупотребления властью со стороны главнокомандующего. Юристы Министерства обороны могут и делают это для военных руководителей относительно законности приказов, но нет никаких реальных правовых гарантий, которые бы помешали Трампу направить американских солдат для патрулирования улиц США.

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