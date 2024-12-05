Переговоры будут сложными, поскольку Путин придерживается своей позиции относительно уступок Украины.

При действующих условиях Украине будет сложно отвоевать все свои территории военным путем. Такое мнение в эфире "24 канала" высказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

"Мы должны рационально оценивать наши возможности по восстановлению нашей территориальной целостности военным путем. К большому сожалению, Россия еще имеет немалый ресурс. И хотя Силы обороны прилагают немалые усилия для того, чтобы в рамках рутинной боевой работы уничтожать вражескую силу и вооружение. Но тем не менее у врага есть ресурс. А значит надеяться, что в обозримой перспективе потенциал армии РФ будет истощен и она будет вынуждена капитулировать не стоит", - сказал Селезнев.

В то же время эксперт отметил, что сейчас будет трудно убедить Россию пойти на мирные переговоры, не учитывая их требований.

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"Кремль постоянно артикулирует, что они готовы договариваться с Украиной при условии, что Украина первая выполнит ряд обязательств РФ. Речь идет о передаче под полный контроль четырех регионов... Является ли это справедливым выходом на переговорный трек? Очевидно, что нет. А значит, будет какой-то комбинированный подход - силой оружия и дипломатическим треком попытаться убедить Путина быть более сговорчивым в своих посягательствах. Для того, чтобы наша позиция на переговорах была более эффективной, нам нужно оружие... Именно такой формат предлагает миру команда новоизбранного президента США Дональда Трампа", - объяснил Селезнев.

Мирные переговоры с РФ: что надо знать

Журналисты The Wall Street Journal проанализировали заявления президента Владимира Зеленского и пришли к выводу, что он сигнализирует о готовности Украины к началу мирных переговоров.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что для усиления Украины за столом переговоров, союзники должны передать Киеву как можно больше вооружения.

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