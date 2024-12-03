Также военный прокомментировал первые недели полномасштабного вторжения и катастрофу, которая разворачивалась в Мариуполе.

Вспоминая Батурин, Чиригин, можно понять, что имперские действия РФ остаются неизменны. Об этом сказал "Азовец" Геннадий Харченко в интервью Укринформу.

Он отметил, что украинские деятели еще раньше писали и говорили, что "Московия должна быть не только уничтожена, но и переведена в состояние княжеств, которые были в начале ее образования. Только в таком ее виде возможно существование всего цивилизованного мира и Украины в частности".

"В те времена нашим руководителям не хватало международной поддержки. Проблема выбора союзников всегда была актуальна для Украины - приходилось выбирать между Турцией и РФ, между Польшей и Московией. Украина не всегда имела надежных партнеров, чтобы отвоевать независимость. Поэтому теперь мы ожидаем решительных действий от союзников: как по поставкам оружия, так и привлечения, потому что все понимают, что пока Мордор не прекратит существование, покоя не будет никому", - поделился мнением военный.

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Харченко отметил, что сказываются еще последствия Второй мировой, когда в коалицию победителей попал и Сталин, хотя он тоже ответственен за начало войны. Это так же, если бы туда попал Гитлер. "Наша страна теперь эту ошибку исправляет страшной ценой", - констатировал он.

Также военный прокомментировал первые недели полномасштабного вторжения и гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Он отметил, что самая большая беда в том, что не были продуманы пути для эвакуации гражданского населения, для поставки газа, воды и электричества тем, кто остался. "Конец зимы и начало весны были очень холодные, поэтому именно гражданское население страдало больше всего. На улице появились первые погибшие, которых никто не убирал, потом - первые могилы возле домов, потому что трупы никто не вывозил. Конечно, это было страшно. Враг не жалел ни своих, ни нас, ни гражданских", - поделился военный.

"Азовец" добавил, что когда уже стало понятно, что враг не отступится от своих планов по захвату Мариуполя, "азовцы" изменили тактику. "Перешли с дальнобойной артиллерии на минометы и уничтожали колонны, которые заходили в город. Так работали два месяца, пока были боеприпасы. Из-за огромных потерь не было возможности проводить ротации, и количество БК катастрофически уменьшалось, их уже не хватало", - рассказал о пережитом военный.

"Мой расчет вел огонь по колоннам, которые заходили в город, и по скоплению техники и живой силы, которая уже находилась в Мариуполе. В частности, мы участвовали в ведении огня по группе ГРУ России, они заняли оборону в общежитии и отказались сдаваться в плен", - рассказал "азовец" и добавил, что эта группа была так важна для врага, что он задействовал для ее освобождения не только "броню", но и авиацию.

Война в Украине: новости

Экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий сказал, что сейчас есть "очень большая" угроза того, что россиянам удастся захватить город Купянск. Враг здесь использует "тактику тараканов", наползая сотнями, в частности для переправки через реку Оскол. К тому же аналитики DeepState сообщали о форсировании россиянами реки Оскол на Харьковщине в нескольких местах. Кроме того, эксперты отметили, что россиянам удалось зайти в сам Купянск, но Силы обороны выбили оккупантов из города.

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