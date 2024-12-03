Стармер признал, что мирные переговоры могут положить конец войне в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер признал, что мирные переговоры могут положить конец войне в Украине, а также заявил о необходимости усилить поддержку Украины, чтобы поставить страну в наиболее выгодное положение для мирных переговоров.

Как пишет Reuters, Стармер предупредил, что победа России в Украине поставит под угрозу безопасность, стабильность и процветание Европы, особенно потому, что это может ободрить союзников России.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину и делать все необходимое для ее самообороны столько, сколько потребуется. Чтобы поставить Украину в максимально сильное положение для переговоров, чтобы они могли обеспечить справедливый и прочный мир на своих условиях, гарантирующий их безопасность, независимость и право самим выбирать свое будущее", - сказал Стармер.

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Как прокомментировал Reuters представитель британского правительства, это была самая четкая формулировка, которую Стармер использовал использовал по поводу завершения войны с Россией путем переговорного урегулирования. В своих предыдущих комментариях Стармер говорил, что война должна закончиться, когда Россия покинет международно признанные границы Украины.

Переговоры с Россией - новости

Журналисты The Wall Street Journal отмечают заявления Владимира Зеленского, которые, по их мнению, сигнализируют о готовности к завершению войны. В то же время издание отмечает, что сейчас в остановке войны не заинтересована российская сторона.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа, что США столкнутся с "ужасной угрозой" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина будет вынуждена пойти на уступки, чтобы прекратить войну с Россией. По его словам, принуждение Украины к невыгодному миру лишь приведет к тому, что враги Запада "обрадуются" и начнут замышлять свои собственные нападения, имея в виду, в частности, планы Китая на Тайвань.

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