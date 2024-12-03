Зато российские чиновники демонстрируют низкий интерес к переговорному процессу, заявляя, что Россия побеждает в этой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский начинает смягчать свою позицию относительно войны с Россией, намекая, что Украина может согласиться на прекращение борьбы за оккупированные территории в обмен на членство в НАТО. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

В серии интервью на прошлой неделе Зеленский заявил, что готов к переговорам о прекращении войны. Ранее он настаивал, что Украина будет бороться, пока не вернет все территории, находящиеся под контролем Москвы, которые составляют примерно 20% страны. Теперь президент допускает возможность прекращения огня при условии защиты остальной Украины НАТО. Однако две серьезные преграды - маловероятное присоединение Украины к Альянсу в ближайшее время и отсутствие интереса России к переговорам.

"Замороженный конфликт - риск для Украины"

На пресс-конференции в воскресенье Зеленский подчеркнул, что любые переговоры возможны только с позиции силы.

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"Если у нас будет замороженный конфликт без сильной позиции Украины, Путин вернется через два, три или пять лет, чтобы уничтожить нас", - отметил президент.

В пятницу Зеленский в эфире Sky News предложил, чтобы Украина могла рассматривать прекращение "горячей фазы войны", если членство в НАТО будет предоставлено хотя бы неоккупированной части страны. Он также подчеркнул, что Киев будет пытаться вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.

В интервью японскому Kyodo News Зеленский заявил:

"Нашей армии не хватает сил для освобождения оккупированных территорий. Мы должны найти дипломатические решения".

Фокус на военной помощи

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал сосредоточиться на военной поддержке Украины: "Приоритет номер один, два и три - это больше военной помощи Украине".

Западные страны рассматривают соглашение, которое включало бы гарантии безопасности для Украины, как вариант для прекращения войны. В то же время бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что временная передача оккупированных территорий России может быть возможной, если Киеву предоставят серьезные гарантии безопасности.

"Это не означает, что Украина должна навсегда отдать свою землю", - подчеркнул он.

Усталость от войны в Украине

Украинское общество все чаще выражает желание прекратить войну. Согласно опросу Gallup, 52% украинцев поддерживают переговоры о прекращении войны, по сравнению с 27% в прошлом году. Однако отсутствие членства в НАТО оставляет Украину без реальных гарантий безопасности.

"Самой сильной гарантией безопасности является членство в НАТО", - заявила верховная представительница ЕС Кая Каллас во время визита в Киев.

Антониу Кошта, президент Европейского совета, добавил, что ЕС будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Как действует Россия?

Западные чиновники остаются скептическими относительно готовности Кремля к переговорам, поскольку Россия продолжает успехи на поле боя. Москва тратит огромные ресурсы, теряя более 1000 военных в день, но продолжает активные наступательные действия.

В прошлом месяце Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, заявил, что Запад должен признать, что Россия выигрывает войну, и вести переговоры. Российские официальные лица также заявили, что Украине нужно отказаться от надежды на присоединение к НАТО в рамках любого мирового регулирования.

Некоторые украинские официальные лица признают, что альтернативой вступлению в НАТО может быть предоставление союзникам военной поддержки, которая понадобятся в ближайшие годы, чтобы иметь возможность бороться с Россией. Но Зеленский публично пожаловался, что помощь Запада не соответствует обещаниям оснащения полной армии.

Западные союзники сталкиваются с финансовым вызовом поддержки Украины. По словам украинских чиновников, Киеву понадобится 120 миллиардов евро военной помощи в следующем году для сдерживания России.

"Расходы могут оказаться слишком большими для западных правительств, особенно если администрация Трампа сократит помощь Украине", - отметил высокопоставленный украинский чиновник.

Мирные переговоры с Россией - новости

Владимир Зеленский ранее заявил, что Трамп и его команда знают позицию Украины и ее "план победы", который направлен на то, чтобы поставить ее в "сильную позицию" за переговорным столом.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что быстрое окончание войны в Украине без территориальных потерь нереально и для достижения мира Киеву, возможно, придется отказаться от оккупированных территорий.

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