По словам дипломата, Путин все больше и больше одержим восстановлением Российской империи.

Пока продолжается война России против Украины, отношения между РФ и Европейским Союзом не изменятся. Об этом в интервью Euractiv заявил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

Отвечая на вопрос о возможности перезагрузки отношений с Россией в случае вероятного мирного соглашения с Москвой, Боррель сказал, что "не видит мирного соглашения с путинской Россией в ближайшем будущем".

"В отдаленном будущем, в послевоенной обстановке, могут произойти определенные изменения в отношениях с Россией, но факт остается фактом, что война, вероятно, будет продолжаться, и вряд ли при таких обстоятельствах дела будут вестись как обычно, у ЕС есть красные линии", - отметил дипломат. Видео дня

Он напомнил об ордерах на арест Путина и его близкого окружения, выданных Международным уголовным судом за военные преступления и преступления против человечества, и подчеркнул важность заставить Россию ответить за свои действия в Украине.

"Путин четко дает понять, что он поддерживает свои максималистские требования: завоевание Украины, покорение украинского народа и, возможно, имеет больше амбиций за пределами Украины - он, кажется, все больше и больше одержим восстановлением Российской империи как своего основного наследия. Послужной список (Путина - УНИАН) в переговорах также хорошо известен", - резюмировал Боррель.

Отношения Евросоюза с РФ - последние новости

В июле Евросоюз продлил санкции против России. В ЕС заявили, что целесообразно сохранять все ограничения пока РФ продолжает нарушать обязательства по международному праву.

В частности, новые санкции предусматривают ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, де-SWIFT для нескольких российских банков и приостановление вещания и лицензий на вещание в ЕС нескольких поддерживаемых Кремлем СМИ.

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