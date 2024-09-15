Главарь россиян - игрок, считает украинский лидер.

Российский диктатор Владимир Путин, говоря о якобы желании "переговоров" для достижения мира в Украине, просто "играет" для некоторых лидеров.

Главарь россиян не изменил своего основного замысла в отношении Украины, таким мнением поделился президент Владимир Зеленский во время интервью для программы GPS Фарида Закарии на CNN. "Иногда он играет просто для некоторых лидеров которые ждут от Путина каких-то эмоций, хотят услышать что-то о мире. И иногда он может давать какие-то месседжи Глобальному Югу или еще куда-то. И они начинают говорить: "Видите, Путин готов к диалогу". К какому диалогу?" - сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, диктатор - игрок, и "он чувствует слабость Запада и Глобального Юга". "Он находит то место, где между ними нет единства, где они имеют разные интересы. И я думаю, что проблема в том, что люди должны понять - его миссия не в том, чтобы остановить войну. Он не хочет ничего останавливать. Потому что ему не нужна, и он очень боится успешной Украины. Речь идет даже не о победе", - подчеркнул президент.

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Представители украинской власти не раз говорили, что Путин хочет уничтожить нашу государственность.

Продолжается война в Украине - важные новости о переговорах

Владимир Путина накануне первого саммита мира, который состоялся по инициативе Украины 15-16 июня в Швейцарии без участия России, выдвинул ультиматум якобы для прекращения мира на нашей территории. Диктатор, в частности, потребовал, чтобы Киев отказался от Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Власти нашего государства не раз подчеркивали, что не откажутся от своей территории.

В начале сентября Владимир Зеленский сказал, что на второй саммит мира пригласят представителей России, и к мероприятию будет подготовлен детальный план завершения войны. Позже лидер украинцев сообщил, что мирный саммит запланирован на ноябрь текущего года.

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