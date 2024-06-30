Зеленский отметил, что задача состоит в том, чтобы не допустить полного разрушения Украины.

Президент Владимир Зеленский допустил возможность проведения переговоров с Путиным.

Об этом он сказал в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer. По его словам, единственный вариант переговоров с Путиным заключается в использовании посредников. Он отметил, что такой вариант был применен для создания черноморского зернового коридора.

Зеленский отметил, что задача состоит в том, чтобы не допустить полного разрушения Украины и обеспечить безопасность для населения.

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Напомним, ранее украинские власти неоднократно заявляли о невозможности переговоров с Путиным.

Переговоры Украины и РФ

28 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сама будет решать, когда начинать переговоры со страной-агрессором. "Украина будет решать. Но, если бы все зависело только от Украины, войны не было бы... Путин захотел войны и пока что, он не хочет ее заканчивать", - сказал тогда Зеленский.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира. Участники саммита согласовали позицию по трем пунктам: продовольственная безопасность, ядерная и энергетическая безопасность и освобождение всех пленных и депортированных. На этом саммите представителей РФ не было, однако по его окончанию проявилась информация, что на следующее такое мероприятие пригласят и РФ.

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