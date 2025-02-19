Украине не стоит думать о том, что думают россияне относительно гарантий безопасности Киеву. Такое мнение во время пресс-конференции высказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.
"Я хочу вам сказать, что нельзя вот так говорить, что надо что-то и русским дать, пойти навстречу. Да, а мы не хотим от русских гарантий безопасности. В этом вопрос. Мы еще до условий по русским не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что русские должны из-за этой войны", - заявил Зеленский.
Президент добавил, что сейчас Украина говорит о быстрых решениях, в частности относительно гарантий безопасности. И они зависят исключительно от партнеров Киева в НАТО.
"Мы сказали, что наша армия, миллионы финансирования этой армии, оружия для этой армии, ПВО, тотальное ПВО, защита, которая есть не у русских, не у европейцев. Которая есть исключительно у Трампа. Защита ПВО - это исключительно от них. И контингент от тех стран, которые хотят, которые способны какой-то срок стоять в наших городах, на наших границах", - добавил Зеленский.
Он отметил, что сейчас Украина знает, какое количество ПВО ей необходимо. И эту помощь Украине могут предоставить только ее партнеры.
"Что такого мы просим, что надо искать какой-то компромисс с русскими? Контингент русских нам не нужен. ПВО от русских нам не нужно. Мы просим защиту от них. Поэтому мы обращаемся только к нашим партнерам. Если честно, мы должны, мне кажется, хотя бы встретиться", - сказал Зеленский.
Гарантии безопасности для Украины: что известно
Накануне журналисты Reuters сообщили, что США запросили у Европы предложения по гарантиям безопасности для Украины. Тем временем пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США ожидают от европейских партнеров "ведущей роли в создании прочных рамок безопасности и с нетерпением ждут их предложения".
В то же время Зеленский ранее заявил, что Украина ожидает гарантий безопасности от США, ЕС, Турции. Он также заверил, что Киев никогда не пойдет на компромисс по территориальным вопросам или суверенитета.