Украинская делегация работает круглосуточно, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась.

По итогам переговоров с Россией Украина ожидает прекращения агрессии и вывода российских войск с украинской территории.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания).

"Я надеюсь, что эти договоренности прежде всего будут предусматривать прекращение огня, бомбардировок, выход российских войск на территорию до 23 февраля 2022 года, а также, что начнутся консультации и разговоры по другим вопросам относительно возвращения наших территорий, относительно возвращения полного контроля украинской власти территорий в международно признанных границах", - отметил он.

Кроме того, по его словам, такие договоренности должны предусматривать построение новой системы безопасности для Украины.

"Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Закончилась договоренностями исключительно в интересах нашей страны. Тем, что мы получили, а не потеряли. Тем, что мы прежде всего получили новую систему безопасности. Нет больше времени ждать, думать. Нет больше времени медлить с этим решением", - сказал Ермак.

Руководитель ОП заявил, что не может быть никаких компромиссов относительно независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы готовы говорить о любых вопросах, мы готовы встречаться, и эти вопросы надо решать. Не надо закрывать на них глаза. И вопрос Донбасса, и вопрос Крыма, и прежде всего вопрос прекращения войны и выхода российских войск с украинской территории. Все это должно быть предметом разговора. Прежде всего разговоры между президентом Украины и президентом России", - убежден он.

Ермак подчеркнул, что украинская делегация работает в режиме 24/7, чтобы встреча глав государств состоялась.

"Продолжается мощная работа, в которой участвуют, в частности, наши партнеры. Поэтому, безусловно, переговоры и договоренности являются кратчайшим путем к прекращению войны", - резюмировал он.

Переговоры России и Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, первый раунд переговоров Украины и России завершился около 18:00 28 февраля 2022 года, переговоры длились около шести часов.

По словам Михаила Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

С тех пор прошли несколько раундов переговоров. Последний - 21 марта.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что переговоры с РФ идут тяжело, позиции сторон разные.

В соответствии с международными конвенциями, без согласия сторон нельзя во время переговоров выносить их содержание на всеобщее обозрение, но Россия нарушает эти нормы, заявлял советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В частности, британская газета Financial Times писала о "значительном прогрессе" в переговорах России и Украины по 15-ти пунктам "мирного плана" с выводом войск и прекращением огня, если Киев объявит о "нейтралитете" и согласится на некоторые ограничения в своей армии.

Арестович, комментируя публикацию, отметил, что она отражала требования РФ.

"Эти "хотелки" не отражают реальный ход переговоров, тем более реальную позицию украинской стороны. Эти свои "хотелки" они отметили якобы как реальный ход переговоров", - рассказал он.

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