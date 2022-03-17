Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал процесс переговоров украинской и российской сторон.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с РФ идут тяжело, позиции сторон разные.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Хочу мягко порекомендовать активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри. Не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что переговоры "идут тяжело".

"Позиции сторон разные. Для нас принципиальные вопросы – неприкосновенны", – подчеркнул советник председателя ОП.

Ранее в Офисе президента говорили, что позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца своих сил.

В то же время президент Владимир Зеленский подчеркивал, что его приоритеты насчет переговоров с РФ насчет войны в Украине абсолютно понятны – это завершение противостояния, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

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