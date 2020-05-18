В МИД рассказали, почему в Минске не был создан "консультативный совет" с боевиками

Украина не намерена вести прямые переговоры с террористами, подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему не был создан анонсированный ранее "консультативный совет" в рамках Минской ТКГ.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Кулеба опроверг информацию о том, что создание совета "зарубила" Германия.

"Правда заключается в том, что не был достигнут консенсус со всеми участниками процесса по поводу Консультативного совета", - рассказал он.

Украина, по словам главы МИД, продолжает настаивать на том, что не намерены вести прямые переговоры с боевиками "ЛДНР".

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"Мы все прекрасно понимаем, что наши российские собеседники очень талантливы в "разводняке". Меркель или Макрон могут поговорить с Путиным, Зеленский может поговорить с Путиным, Козак может поговорить с Ермаком, Хеккер может поговорить с Козаком. Но это не значит, что кто-то за чьей-то спиной о чем-то договаривается. Когда речь доходит до решений, то никакие решения, которые бы касались Украины, без Украины, конечно, принять невозможно", - пояснил Кулеба.

Напомним, 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

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Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.

Впоследствии Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске.