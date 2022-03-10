Министр сохраняет надежду на то, что РФ сугубо из человеческих соображений и человеческого сочувствия к тем, кто страдает от ее бомб, позволит функционирование гуманитарного коридора.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба надеется, что по результатам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заработает гуманитарный коридор из и в Мариуполь.

Об этом Кулеба сообщил во время пресс-конференции по результатам переговоров.

По словам Кулебы, он приехал на эти переговоры с двумя задачами: организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь, а также договориться по крайней мере о 24-часовом перемирии для решения всех потребностей людей, которые захвачены войной.

"Что касается первого вопроса, то я искренне надеюсь, что министр Лавров проведет коммуникацию с теми в России, кто принимает такие решения, и гуманитарный коридор все же заработает", - отметил он.

Министр добавил, что сохраняет надежду на то, что РФ сугубо по человеческим соображениям и из человеческого сочувствия к тем, кто страдает от ее бомб, позволит функционирование гуманитарного коридора.

Ранее стало известно, что 10 марта в Турции состоялись переговоры министров иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Турции Мевлюта Чавушоглу и РФ Сергея Лаврова.

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