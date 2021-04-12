На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины депутатам предлагается рассмотреть пакет "тарифных" инициатив, подготовленных депутатской группой "За майбутнє". Предложение о срочном проведении такого заседания и немедленного урегулирования вопроса тарифов и долгов в жилищно-коммунальной сфере выдвинул во время согласительного совета сопредседатель группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь.

"Накопились огромные долги населения за коммунальные услуги, которые уже достигают почти 100 миллиардов гривень. Население уже неспособно платить по этим тарифам! Проекты постановлений и проект закона относительно урегулирования вопросов по оплате, об отмене этих высоких тарифов нужно вносить в повестку дня и рассматривать!", – отметил Виктор Бондарь.

Таким образом в повестку дня внеочередной сессии предлагается включить следующие вопросы:

Проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт/ч (№4590);

Проект постановления об обращении к Кабинету Министров Украины относительно отмены необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введения моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители (№ 4609);

Проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей (№ 4576).

Проект постановления об обращении в Кабинет Министров Украины относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа (№ 4587).

Проект Постановления о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение надлежащей профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом (№ 4042).

Как отмечают в партии "За майбутнє", введение моратория на повышение тарифов позволит снизить социальное напряжение и предотвратить дальнейшее накопление долгов населения и коммунальных предприятий. Также правительству предлагается расширить программу субсидий гражданам, принять меры по снижению цен (тарифов) на услуги газоснабжения бытовым потребителям, ввести фиксированные льготные цены на электроэнергию для ряда групп населения.

Как сообщил во время согласительного совета спикер Дмитрий Разумков, обращение с подписями 150 народных депутатов для проведения инициированной группой "За майбутнє" внеочередной сессии уже поступили. Сессия, по его словам, может состояться уже завтра, то есть во вторник, 13 апреля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко