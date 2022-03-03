Заседание Верховной Рады проходило в закрытом режиме.

Верховная Рада Украины одобрила закон об утверждении указа президента Украины "О всеобщей мобилизации" (реестр. № 7113).

Как передает корреспондент УНИАН, на сайте парламента пока нет информации, сколько депутатов поддержали принятие этого законопроекта, ведь заседание проходило в закрытом режиме.

Народные депутаты проголосовали за поддержку указа Владимира Зеленского от 24 февраля 2022 года №66/2022 "О всеобщей мобилизации".

Всеобщая мобилизация: что известно

25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

"В связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: объявить и провести всеобщую мобилизацию.

Мобилизацию провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева", - говорится в документе.

Отмечается, что мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины осуществляется в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.

Генеральному штабу Вооруженных сил Украины необходимо определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации.

Службе безопасности Украины нужно осуществить меры контрразведывательного обеспечения во время выполнения общей мобилизации.

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