Граждан призывают пользоваться только проверенной информацией.

СБУ призывает граждан доверять только проверенной информации и не распространять слухи и фейки, исходящие от врага, который таким образом стремится посеять панику.

Об этом СБУ сообщает на своей странице в Facebook.

"Сегодня отечественное информационное пространство соприкоснулось с новой волной фейков и "вбросов". Появились массовые сообщения о якобы приказе Министерства здравоохранения по эвакуации больниц в Киеве, вывозе людей и оборудования в западные регионы нашей страны. Распространяется и аналогичный "приказ" Министерства образования и науки, где среди прочего представлена неправда о мобилизации студентов. Также распространяется дезинформация об украинских военных, которые якобы получили СМС от россиян с "советом" покинуть зону ООС", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что все эти сообщения не просто фейк, а часть продуманной информационной войны против Украины.

"Киберспециалисты СБУ системно отслеживают информационное поле, фиксируют фейки и принимают меры, чтобы оперативно нейтрализовать вредоносную деятельность пророссийских пропагандистов, ботоферм и привлечь злоумышленников к ответственности. В то же время мы призываем граждан пользоваться только проверенной информацией из официальных источников и не распространять слухи. Задача агрессора - посеять панику, наша - сохранять спокойствие и не поддаваться на любые провокации", - подытоживается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ заявили об убийстве пяти человек - якобы "украинских диверсантов" - которые пытались прорваться в Россию с территории Украины. Также утверждалось, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, выдвинутых для "эвакуации ДРГ". Украина опровергла эти фейки Минобороны РФ.

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