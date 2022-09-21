Понтифик считает, что даже думать о таком - безумие.

Папа Римский Франциск отреагировал на заявлении президента Российской Федерации Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. Понтифик заявил, что даже думать об этом "безумие".

Об этом сообщило агентство Reuters.

Папа Римский обсуждал свою поездку в Казахстан во время аудиенции на площади Святого Петра. Он похвалил центральноазиатскую страну за отказ от ядерного оружия после объявления независимости в 1991 году.

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"Это было мужественно. В то время как в этой трагической войне некоторые думают о ядерном оружии, что просто безумие, эта страна изначально сказала "нет" ядерному оружию", - заявил Франциск.

При этом понтифик не назвал ни Россию, ни Путина.

Кроме того, Папа Франциск рассказал о разговоре с кардиналом Конрадом Краевским, руководителем благотворительной организации, которая доставляет помощь в Украину. Во время визита в Украину кардинал посетил массовые захоронения в Изюме.

"Он (Краевский - УНИАН) рассказал мне о боли этих людей, диких действиях, ужасах, замученных телах, которые они находят. Давайте объединимся с этими людьми, такими благородными и измученными", - заявил понтифик.

Как ранее сообщал УНИАН, кардинал Конрад Краевский - посланник Папы Римского попал под огонь российских оккупантов во время поездки в Запорожскою область. Микроавтобус привез помощь жителям сел рядом с линией фронта, куда приезжают только военные. Гуманитарный груз успешно доставили в первую точку на маршруте, но возле второй - попала под обстрел.

21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в России, но и пригрозил всему миру ядерным оружием.

В свою оечредь представитель Европейской комиссии по внешней политике Питер Стано заявил, что российский президент играет в очень "опасную ядерную авантюру". Он использует ядерное оружие, как элемент своего террора. Такая риторика неприемлема для Европейского Союза.

При этом генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что угроза Путина применить ядерное оружие была "опасной и безрассудной риторикой".

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