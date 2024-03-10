Он также обратился к скептикам, которые не верят в способность Украины выстоять.

Глава Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) Блаженнейший Святослав заявил на скандальное заявление Папы Римского Франциска о "белом флаге", что в Украине никому в голову не приходит сдаться.

"Украина израненная, но непокоренная! Украина измученная, но стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах!", - сказал Блаженнейший Святослав.

Он также обратился к скептикам, которые не верят в способность Украины выстоять. "Приезжайте в Украину и посмотрите! Кто из вас не верит в победу Украины - идите к Исповеди! Потому что это означает, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу", - сказал он.

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Заявление Папы Римского о "белом флаге"

9 марта Папа Римский Франциск заявил, что нужно иметь "мужество поднять белый флаг". Он в очередной раз призвал к переговорам и сказал, что "когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо", то "нужно иметь мужество договариваться".

Сразу после этого глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни объяснил, что Папа призвал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

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