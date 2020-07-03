Зеленский провел консультации по кандидатуре нового главы Нацбанка - ОП

1 июля заявление об увольнении подал действующий руководитель НБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками финансового рынка относительно кандидатуры нового главы НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, состоялись встречи с заместителями председателя НБУ, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

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"Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, его заместительница Юлия Кузнецов, министр финансов Сергей Марченко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ", - заявили в ОП.

По информации пресс-службы, Зеленский отметил преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности.

"Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я как президент буду отстаивать независимость НБУ за любого руководства как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", – отметил он.

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Кроме того, были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ, добавили в ОП.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и подал его президенту Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематический политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

На следующий день в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ (№3772).

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