Первый замглавы Нацбанка Рожкова назначена и.о. руководителя НБУ

Сегодня Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка", – сказала Рожкова в ходе брифинга после увольнения в Раде Якова Смолия с поста главы центробанка.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия главой НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

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