Евросоюз обеспокоен отставкой главы Нацбанка Украины

В ЕС подчеркнули, что продолжат поддерживать реформы в Украине и рассчитывают на приверженность им украинской власти.

Решение главы Национального банка Украины Якова Смолия подать в отставку шлет тревожный сигнал и может угрожать независимости центрального банка.

Об этом говорится в заявлении спикера по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано, опубликованном на официальном веб-сайте службы.

"Сообщение о подаче в отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия под влиянием вероятного политического давления шлет тревожный сигнал. Банк должен сохранить возможность выполнять свои функции независимо. Подрыв деятельности этой важной институции cтавит под угрозу доверие к программе реформ Украины и ее поддержку", - сказано в заявлении.

В то же время, в ЕС подчеркнули, что продолжат поддерживать реформы в Украине и рассчитывают на приверженность украинской власти процессу реформирования.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 1 июля, Смолий написал заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и подал его президенту Владимиру Зеленскому . Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематический политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Сегодня, 2 июля, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ (№3772).

Также сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

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