Профильный комитет Рады поддержал отставку главы НБУ Смолия
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.
Об этом первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил в Facebook.
«Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об освобождении господина Смолия от должности председателя НБУ», - написал он
Железняк добавил, что соответствующий проект поддержали 16 членов комитета
Он отметил, что представители фракции "Голос" не голосовали за это решение.
"Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Так как на заседании не было председателя НБУ, так будем об этом спрашивать в зале", - подчеркнул Железняк.
Это решение комитета открывает возможность для рассмотрения вопроса в сессионном зале.
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Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.
Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.
1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.
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