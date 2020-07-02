Профильный комитет Рады поддержал отставку главы НБУ Смолия

1 июля Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня в парламенте был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины.

Об этом первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") сообщил в Facebook.

«Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об освобождении господина Смолия от должности председателя НБУ», - написал он

Железняк добавил, что соответствующий проект поддержали 16 членов комитета

Он отметил, что представители фракции "Голос" не голосовали за это решение.

"Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Так как на заседании не было председателя НБУ, так будем об этом спрашивать в зале", - подчеркнул Железняк.

Это решение комитета открывает возможность для рассмотрения вопроса в сессионном зале.

Читайте такжеРешение главы НБУ уйти в отставку не повлияет на курс гривни - министр финансов

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram