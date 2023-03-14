Он занимает эту должность с 2019 года.

Сергей Гайдай уходит с должности главы Луганской областной военной администрации (ОВА), сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, о своем решении глава ОВА может объявить уже завтра, 15 марта. Отставка, как извещается, связана с назначением Гайдая на должность посла Украины в Казахстане. Предварительное согласие на назначение нового посла может поступить на следующей неделе, после того, как в стране состоятся внеочередные парламентские выборы, запланированные на 19 марта.

Луганскую ОВА вместо него может возглавить военный – Офис президента, по информации источников, рассматривает нескольких кандидатов.

Видео дня

Информацию об увольнении Гайдая с должности и его новом назначении также подтверждает нардеп Алексей Гончаренко.

Отставка Сергея Гайдая

Слухи о том, что Сергей Гайдай, возглавляющий администрацию Луганщины с 25 октября 2019 года (сначала - ВГА, позже ОВА) появились еще в январе текущего года. Это произошло после того, как Владимир Зеленский уволил пятерых глав областных администраций.

Тогда "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Гайдая, мол, хотят отправить послом в Казахстан.

Тогда Гайдай заявлял, что решения относительно его назначения на другие должности нет, однако он готов работать где угодно, если так определит президент.

Вас также могут заинтересовать новости: