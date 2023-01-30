В Офисе президента отставку пока не комментируют.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гадай отреагировал на слухи о его вероятном назначении послом в Казахстане.

Как он отметил в комментарии "Суспільному", решение о назначении на другие должности нет, однако он готов работать и в другом направлении, если так решит президент.

"Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит я поеду туда, куда он меня назначит. Для того, чтобы назначить куда-то, там где человек работает, его с того места надо уволить. Я не вижу здесь никаких огромных сенсаций, но пока, никаких документов нет", – сказал Гайдай.

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Глава ОВА также отметил, что даже если речь идет о назначении на другую должность – это довольно долгий путь.

"Я работаю до последнего дня везде на государственной службе, где бы я ни работал, даже если завтра меня назначат на другую должность. Но, даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов подготовить, получить согласование, это долгий путь", – добавил он.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному" сообщил, что приказа об увольнении Гайдая нет.

"Я могу комментировать только конкретные решения, а решение — это когда есть подпись под приказом. А до того, всевозможные спекуляции, ссылки на источники и все такое комментировать, к сожалению, не могу", – сказал он.

Отставка Гайдая-что известно

Накануне "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что Сергея Гайдая в ближайшее время могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации. Напомним, Гайгай занимает должность с 25 октября 2019 года.

"Хотят отправить послом в Казахстан", - отметил источник издания.

Слухи об увольнении Гайдая появились на фоне серии кадровых перестановок. В частности, 24 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых председателей областных государственных администраций (Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Херсонской и Киевской ОВА). При этом уже экс-главу Киевской областной военной администрации Алексея Кулебу назначили заместителем руководителя Офиса президента. По информации источников "УП", новоназначенный замруководителя ОП занимается поиском новых глав.

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