Сергей Гайдай отметил, что ВСУ для контрнаступления на необходимо тяжелое вооружение

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне почти каждый день бьют по Купянску. Украинским войскам необходима техника для контрнаступления.

"Это война и все может быть, учитывая то, какое количество военных действительно мобилизовано со стороны России, какое количество техники подтянуто. Я регулярно бываю в Луганской области, общаюсь со всеми подразделениями, которые защищают и Белогоровку, и Кременское, и Сватовское направления. Все подразделения, которые находятся, высокомотивированные, никто не планирует куда-то отходить", - заявил Гайдай в комментарии ТСН.

При этом он объяснил, что бойцам ВСУ для контрнаступления на направлении Сватово-Купянск необходимо тяжелое вооружение.

Видео дня

"Если мы год назад продержали ту часть Луганской области, где была активная фаза боевых действий, без западного оружия четыре с половиной месяца, уничтожили более 10 тысяч только на Рубежанском и Северодонецком направлениях оккупантов, то у них точно не будет мгновенного успеха на направлении Сватово-Купянск. А когда наши подразделения получат тяжелое вооружение наступательного характера, мы можем еще совершить контрнаступление. Все, что стреляет на 40+ км. Также это бронированные автомобили и бронемашины типа М2 "Брэдли", танки — модернизированные в Чехии Т-72 и западные образцы. Что касается терминов, пусть лучше рассказывает Генштаб, потому что именно он планирует все операции", - подытожил глава Луганской ОВА.

Ситуация в Луганской области - что известно

Сотрудник главного разведовательного управления Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта, в связ с этим на указанных напрвлениях возможны обострения.

27 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что в последние дни усилились атаки врага. Он указал, что россияне штурмуют часто малыми группами.

Вас также могут заинтересовать новости: