Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне почти каждый день бьют по Купянску. Украинским войскам необходима техника для контрнаступления.
"Это война и все может быть, учитывая то, какое количество военных действительно мобилизовано со стороны России, какое количество техники подтянуто. Я регулярно бываю в Луганской области, общаюсь со всеми подразделениями, которые защищают и Белогоровку, и Кременское, и Сватовское направления. Все подразделения, которые находятся, высокомотивированные, никто не планирует куда-то отходить", - заявил Гайдай в комментарии ТСН.
При этом он объяснил, что бойцам ВСУ для контрнаступления на направлении Сватово-Купянск необходимо тяжелое вооружение.
"Если мы год назад продержали ту часть Луганской области, где была активная фаза боевых действий, без западного оружия четыре с половиной месяца, уничтожили более 10 тысяч только на Рубежанском и Северодонецком направлениях оккупантов, то у них точно не будет мгновенного успеха на направлении Сватово-Купянск. А когда наши подразделения получат тяжелое вооружение наступательного характера, мы можем еще совершить контрнаступление. Все, что стреляет на 40+ км. Также это бронированные автомобили и бронемашины типа М2 "Брэдли", танки — модернизированные в Чехии Т-72 и западные образцы. Что касается терминов, пусть лучше рассказывает Генштаб, потому что именно он планирует все операции", - подытожил глава Луганской ОВА.
Ситуация в Луганской области - что известно
Сотрудник главного разведовательного управления Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что оккупанты будут пытаться захватить полностью Донецкую и Луганскую области до конца марта, в связ с этим на указанных напрвлениях возможны обострения.
27 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что в последние дни усилились атаки врага. Он указал, что россияне штурмуют часто малыми группами.