Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора

Кравченко заявил, что это решение является политическим.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности. О своем решении он объявил в Facebook.

"Это политическое решение. И я принял его осознанно. Не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния. Моя позиция в отношении обвинений остается неизменной", - написал Кравченко.

Он также поблагодарил коллег, которые добросовестно выполняют свою работу. Отдельно Кравченко упомянул тех, кто представляет обвинение в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства.

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"Ваша работа ни в коем случае не должна быть недооценена. Благодарю Президента Украины и Верховную Раду за доверие и прошу принять мою отставку", - добавил он.

Обвинения в адрес Кравченко - что известно

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели специальную операцию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом Офиса генерального прокурора (ОГП). Речь шла о причастности группы к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В ОГП заявили, что использование должности, статуса сотрудника прокуратуры или служебных возможностей для прикрытия или содействия любой преступной деятельности недопустимо. Также в ОГП подчеркнули, что готовы содействовать следствию.

В рамках материалов операции "Карфаген" НАБУ опубликовало снимки открытого сейфа, заполненного пачками наличных денег. Некоторые СМИ писали, что этот сейф находится в Офисе генерального прокурора, однако генпрокурор Руслан Кравченко опроверг эту информацию.

Кравченко заявил, что не имеет никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора. Кроме того, он отметил, что во время следственных действий был предоставлен полный доступ к его рабочему кабинету и всему, что необходимо было осмотреть.

Сотрудник Офиса генпрокурора, фигурирующий в расследовании, уже был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кравченко добавил, что поручил подготовить кадровое решение об увольнении этого сотрудника по предусмотренной законом процедуре.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Высшем антикоррупционном суде во время избрания меры пресечения заместителю начальника Департамента международного сотрудничества Сергею Кропиве, которого подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров, заявил, что обвиняемый занимался контролем за проведением ремонта в доме генерального прокурора Руслана Кравченко в Козине.

Прокурор отметил, что детективы зафиксировали разговор Кропивы с генпрокурором 4 марта 2026 года, из которого становится понятно, что Кропива "находится под покровительством генерального прокурора". По его словам, этим и объясняется наличие у него "обширных властных полномочий".

Кроме того, по словам представителя правоохранительных органов, Кропива помогал оформить визу в США супруге Кравченко и организовывал празднование дня рождения генпрокурора в Мадриде.

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