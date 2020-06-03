Арахамия: не стоит ждать выражения недоверия правительству

По словам председателя фракции "Слуга народа", парламент уже завтра может назначить новых министров.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что не стоит ждать выражения недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Читайте такжеПорошенко вызвавшим в ГБР в деле о прослушивании международных переговоров

Отвечая на вопрос, может ли вскоре быть выражено недоверие правительству, Арахамия сказал: "Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Единичных кадровых вопросов и ротаций можно точно ждать, я думаю. Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будет три новых министра. Это министр защиты окружающей среды, это министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Я думаю, что где-то 4, возможно, 3 будет человека, которые будут проголосованы".

На уточнение, состоятся ли эти голосования в парламенте уже завтра или в пятницу, Арахамия отметил: "Если успеем, это будет завтра".

Также на вопрос, кто войдет в парламент вместо депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко в случае его назначения в правительство, председатель фракции ответил, что это должен быть юрист Денис Маслов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, в Верховную Раду поступили представления премьер-министра относительно кадровых назначений в правительстве.

На сайте парламента зарегистрированы проекты постановлений об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишиной, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram