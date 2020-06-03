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Арахамия: не стоит ждать выражения недоверия правительству

14:57, 03 июня 2020
Политика
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Отставка правительства - "Не стоит ждать выражения недоверия правительству": Арахамия / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос, может ли вскоре быть выражено недоверие правительству, Арахамия сказал: "Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Единичных кадровых вопросов и ротаций можно точно ждать, я думаю. Именно на этой неделе, я надеюсь, что у нас будет три новых министра. Это министр защиты окружающей среды, это министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Я думаю, что где-то 4, возможно, 3 будет человека, которые будут проголосованы".

На уточнение, состоятся ли эти голосования в парламенте уже завтра или в пятницу, Арахамия отметил: "Если успеем, это будет завтра".

Также на вопрос, кто войдет в парламент вместо депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко в случае его назначения в правительство, председатель фракции ответил, что это должен быть юрист Денис Маслов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июня, в Верховную Раду поступили представления премьер-министра относительно кадровых назначений в правительстве.

На сайте парламента зарегистрированы проекты постановлений об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и назначении на эту должность Ольги Стефанишиной, а также о назначении Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики, а Романа Абрамовского - министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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