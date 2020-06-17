Профильный комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления об увольнении Авакова

5 июня в парламенте был зарегистрирован проект постановления № 3606 об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии проект постановления ВР «Об увольнении Авакова А.Б. с должности министра внутренних дел Украины» (№ 3606).

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Решение принималось без обсуждения самого проекта постановления.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 3606 об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Он зарегистрирован за авторством почти 60 народных депутатов, среди которых есть и из фракции «Слуга народа».

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