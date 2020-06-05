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В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова

15:44, 05 июня 2020
Политика
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Аваков сегодня выступил в Раде / фото УНИАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, проект зарегистрирован под номером 3606. Текст проекта на данный момент не доступен для ознакомления.

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Он зарегистрирован за авторством почти 60 народных депутатов, среди которых есть и из фракции "Слуга народа".

Как сообщал УНИАН, сегодня под Радой митинговали за отставку Авакова. В то же время министр отчитывался перед депутатами в сессионном зале.

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