В расследовании журналисты утверждали, что офшорные фирмы якобы имеет как президент Владимир Зеленский, так и его окружение.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование журналистов "Слидство.Инфо" в рамках Pandora Papers об офшорах.

В интервью телеканалу ICTV он заявил, что никогда не занимался отмыванием денег.

Президент рассказал, что не увидел в расследовании "ни одной новой детали".

"Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет… Рад, что никаких новых деталей я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел", - отметил он.

При этом Зеленский не стал отрицать, что в 2012 году использовал оффшорные компании.

"Во времена Януковича тогда все структурировали свой бизнес, особенно бизнес, связанный со СМИ. Все каналы имели компании за рубежом, абсолютно все. Потому что это была возможность, чтобы на тебя политика не влияла. У "Квартала 95" была сатира, все давили, все хотели влиять. Налоговая ходила к нам если не ежедневно, то еженедельно, и для таких вещей было... называлось "структурирование бизнеса" студии "Квартал 95", - пояснил он.

Также Зеленский заверил, что ни он и ни один член студии "Квартал 95" не занимались отмыванием денег.

"Я лично построил без бюджетов, без государства бизнес в Украине с нуля. Отмыванием в 2012 году, никаких денег, и с 2012 года, и с 2001-го, и в 2019-м не занимался ни я, ни один член студии "Квартал 95". Мы занимались исключительно творчеством", - добавил он

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Расследование журналистов об "офшорах Зеленского" - что известно

3 октября журналисты "Следствие.Инфо" опубликовали расследование о скрытых активах украинцев в Великобритании через офшорные компании, которые зарегистрированы на Британских Виргинских островах или в Белизе.

По словам экспертов, таким образом можно скрыть конечных бенефициаров бизнеса.

Но благодаря утечке определенных документов, получивших название Pandora Papers, журналистам удалось установить владельцев бизнеса.

В частности, в этих документах содержатся сведения об украинских бизнесменах и олигархах, должностных лицах.

В расследовании журналисты утверждают, что такие офшорные фирмы имеет и президент Владимир Зеленский и его окружение.

Автор: Виолетта Орлова