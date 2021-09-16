Советнику главы Офиса президента припомнили его скандальные слова многолетней давности об АТО.

Глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович поругались в студии политического ток-шоу из-за скандального заявления последнего об АТО.

Это произошло в прямом эфире телеканала "Украина 24".

В частности, Билецкий возмутился словами Арестовича и несколько раз назвал его клоуном. "Мы понимаем, что ваша работа... Вы делаете вид, что вы эксперт, но мы оба знаем, что вы клоун", - заявил он.

В ответ Арестович напомнил Белецкому о резонансных преступлениях, очевидно, намекнув, что тот может быть к ним причастным. На это Билецкий пригрозил ему судом.

Далее Билецкий рассказал, что когда-то "послал" Арестовича в мариупольском аэропорту за то, что тот якобы "рассказывал сказки" военным. "Господин Андрей говорит как брехло", - сказал в ответ советник главы ОП.

Что сказал Арестович об АТО

На днях экс-министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал видео, где Арестович заявляет, что АТО - это большой курорт для мальчиков". "Вокруг АТО существует огромный миф и количество мифов о том, что наши ребята страдают, гибнут... АТО - это большой курорт, такой для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей и от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено украинскому казаку в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода...", - сказал тогда Арестович.

Позже Арестович отреагировал на видео, опубликованное Аваковым. В частности, заявил, что его слова об АТО, которые он озвучивает на видео, были сказаны в 2016 году. А публикацию видео Аваковым связал с началом политического сезона.

Позже экс-глава Минздрава Максим Степанов, реагируя на скандальное заявление Арестовича, заподозрил у него психическое заболевание.

Автор: Виолетта Орлова