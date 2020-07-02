МИД Украины назвал ничтожными попытки РФ легализовать аннексию Крыма через "открытое небо"

По мнению украинских дипломатов, Россия в собственных интересах создала "стагнацию режима открытого неба".

Министерство иностранных дел Украины выразило Российской Федерации решительный протест из-за использования Договора по открытому небу для легализации незаконной аннексии Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередными манипуляциями Россией положениями международных договоров, в частности Договора по открытому небу от 24 марта 1992 года, а также из-за распространения РФ провокационных утверждений относительно якобы "вхождения Крыма и города Севастополя в состав России на основе народного волеизъявления" в "позиции России, что касается Договора по открытому небу", - говорится в заявлении.

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Как отметили украинские дипломаты, эта очередная дипломатическая провокация российской стороны, совершена в период подготовки к внеочередной конференции государств-участников Договора по открытому небу в связи с намерениями США выйти из него.

"Позиция России по Договору по открытому небу четко и однозначно указывает именно на Россию как нарушителя договора, долговременные и систематические действия которого привели к кризису этого документа, призванного способствовать укреплению доверия, безопасности и предсказуемости, увеличению открытости и транспарентности в военной деятельности", - подчеркивается в заявлении.

Также МИД напоминает, что в феврале 2014 года, прикрываясь легендой "проведения военных учений" и "усиления мер безопасности в связи с проведением зимней Олимпиады 2014 года в Сочи", Россия стянула к региону дополнительные воинские силы, в частности подразделения аэромобильных войск, морской пехоты и сил специальных операций осуществила внезапную военную интервенцию в Украине, захват государственных и военных объектов Украины и временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Развязанная таким образом Россией в 2014 году гибридная война против Украины продолжается до сих пор. Вместо "предотвращения кризисов и регулирования кризисных ситуаций", как это предусмотрено Договором по открытому небу, Москва пытается использовать этот международный договор в собственных целях - для легализации последствий противозаконной попытки аннексии временно оккупированной территории Украины", - подчеркнули украинские дипломаты.

При этом в МИД заявили, что действия России, связанные с продолжающейся военной агрессией против Украины в Донецкой и Луганской областях, с временной оккупацией Автономной Республики Крым и Севастополя, не имеют ничего общего ни с буквой, ни с духом Договора по открытому небу или иных международных договоров и договоренностей в сфере соблюдения баланса военной безопасности на региональном и глобальном уровне, контроля над вооружениями и военной сдержанности.

В то же время, МИД подчеркивает, что попытки России задекларировать в рамках Договора по открытому небу так называемый «российский статус» части суверенной территории Украины в пределах АР Крым и Севастополя являются ничтожными, носят откровенно провокационный характер и направлены на подрыв этого Договора и установленного им режима открытого неба.

Также украинские дипломаты отмечают, что стремление России манипулировать положениями Договора по открытому небу в собственных целях не имеют ничего общего с его добросовестным выполнением, однако в очередной раз ставят под сомнение договороспособность РФ как участника международных договоров в части соблюдения и выполнения взятых на себя обязательств.

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Кроме того, использование Россией Договора по открытому небу для легализации временной оккупации Крыма показывают, среди прочего, что истинные причины стагнации режима открытого неба были созданы Россией в собственных интересах.

"Такие попытки российской стороны свидетельствуют о продолжении сознательного курса не только на эскалацию напряженности, но и на умышленное ухудшение климата доверия, безопасности и предсказуемости в регионе ОБСЕ", - подчеркнули в МИД.

Поэтому, украинская сторона рассматривает приведенные в "позиции России по Договору по открытому небу" посягательство на территориальную целостность Украины как нарушение фундаментальных норм и принципов международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", 71/205, 72/190, 73/263, 74/168 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, а также самого Договора по открытому неба и обязательств Российской Федерации по международным договорам, участниками которых являются Украина и РФ.

Как сообщал УНИАН, в мае США приняли решение выйти из Договора по открытому небу, обвинив Россию в неоднократном нарушении его условий.

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