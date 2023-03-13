Представлению оценки будет предшествовать обсуждение между государствами-членами и Украиной, которое состоится в марте.

Первая оценка Еврокомиссии по прогрессу Украины в исполнении "кандидатских критериев" будет представлена в мае, и к тому времени Киев завершит выполнение большинства из них.

Об этом заявила вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина во время общения с журналистами в Киеве, передает "Европейская правда". По ее словам, представлению оценки будет предшествовать обсуждение между государствами-членами и Украиной, которое состоится в марте, однако первую формализованную оценку стоит ждать только в конце весны.

"Мы рассчитываем, что в мае, когда будет заседание General affairs council (Совета ЕС по общим вопросам - УНИАН), такая оценка будет представлена. Возможно, предварительные разговоры будут происходить также в Киеве, во время визитов разного уровня. А уже 20 марта я приму участие в неформальном заседании Совета по общим вопросам, где мы проговорим все 7 рекомендаций и определим конкретную дату (представление Еврокомиссией ее оценки)", – заявила Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС: основные критерии

При предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС определил 7 критериев, выполнение которых является обязательным условием для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Сейчас есть только экспертные оценки того, как Украина выполняет "кандидатские требования". Официальная оценка со стороны ЕС будет представлена в октябре. Для того, чтобы помочь Киеву определить проблемные точки, Еврокомиссия согласилась представить весной "устную промежуточную оценку" прогресса Украины. Совет ЕС по общим вопросам соберется на плановое заседание 30 мая. Однако Стефанишина пояснила, что будут рассматривать украинский вопрос отдельно. Дата еще не определена.

Вице-премьер также считает, что Украина почти полностью завершит выполнение 7 критериев к этому времени.

"Несколько блоков у нас уже политически завершены, остались технические вопросы... Останутся задачи по имплементации закона О национальных меньшинствах", - пояснила она.

По ее убеждению, к тому времени Рада примет закон о структурировании рекламного рынка в Украине, что позволит Киеву заявить о выполнении критерия по реформе медиа.

"Глава НАБУ назначен; концепция реформирования правоохранительных органов подготовлена и должна быть одобрена решением президента; завершится процесс отбора членов ВККС. Таким образом мы закрываем антикоррупционный, правоохранительный и судебный блок", – отметила она.

Стефанишина также уверена в положительной оценке реформы системы отбора судей Конституционного суда, несмотря на то, что Украина не будет назначать 7-го члена совещательной группы экспертов, как изначально рекомендовала Венецианская комиссия. Украинский подход по этому поводу в Еврокомиссии поддержали.

Также Стефанишина отметила, что засчитает "антиолигархический" критерий несмотря на то, что Украина не спешит выполнять в его первоначальном виде. "Во времена войны naming and shaming, то есть называние определенных лиц, подпадающих под действие этого закона, не является приоритетом", – пояснила она.

Евроинтеграция Украины: последние новости

Как известно, 28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. А уже 1 марта Европарламент поддержал предоставление Украине статуса страны-кандидата.

Брюссель предоставил Киеву официальный статус кандидата в июне 2022 года. Тогда же Еврокомиссия представила Украине рекомендации по внедрению необходимых реформ. Теперь Украина ждет промежуточную оценку Еврокомиссии по выполнению этих семи рекомендаций для переговоров о членстве.

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