По словам генпрокурора, Медведчук фигурирует в нескольких производствах, но они фактовые.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что на сегодня нет оснований для вручения подозрения главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор сообщила журналистам.

«Мы разграничиваем санкции и уголовное производство. Там, где есть уголовное производство, это - юридический вопрос. Есть ли такие производства? Есть. Но я эти дела не расследую. Ко мне приходят органы следствия и говорят: есть материалы, посмотрите, надо подписать подозрение. Я смотрю доказательную базу, и, если считаю подозрение аргументированным и законным, я это делаю. На сегодняшний день ни один орган расследования материалов (в отношении Медведчука - УНИАН) не предоставил. А что касается санкций, то вы знаете, что материалы предоставила СБУ, и я считаю их обоснованными, и поэтому я поддержала эти санкции на СНБО», - сказала Венедиктова.

Также она добавила, что существует несколько дел, в которых фигурирует Медведчук.

«Есть несколько таких дел, но они фактовые. Их достаточно много, и многие из них открываются по решению суда. Кто-то сообщает, что он что-то там написал, сказал, и это - государственная измена. Мы могли и не открывать (дела - УНИАН), потому что не видели состава преступления по государственной измене, но общественность пошла в суд, и суд нас обязал (открыть дело - УНИАН)».

Санкции против Медведчука

Как сообщал УНИАН, 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Отдельно, санкции применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладывались на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его супруги.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Дмитрий Хилюк