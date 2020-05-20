Ослабление карантина: Кабмин рассматривает запуск метро и транспорта, а также открытие садиков (онлайн-трансляция)

Также в Кабмине рассмотрят возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая

На заседании члены Кабинета министров примут решение относительно дальнейшего ослабления карантина.

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В частности, речь пойдет о восстановлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, отелей (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 м.кв).

Также в Кабмине рассмотрят возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это будет позволять эпидемическая ситуация.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Министерство здравоохранения выпустило рекомендации относительно восстановления работы городского и пригородного транспорта и отелей.