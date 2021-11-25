Главным партнером Украины в вопросе усиления обороноспособности остаются США, отметил глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не планирует раскрывать детали переговоров с международными партнерами о поставках вооружения Украине, поскольку оружие любит тишину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, ведущим партнером, который помогает усиливать нашу армию и обороноспособность, остаются Соединенные Штаты.

"Помощь включает в себя поставки вооружений и военной техники, оборудования, боеприпасов, кораблей, среди которых патрульные катера типа "Айленд" лодки и запасные части к ним, многоцелевых легковых автомобилей высокой проходимости, противотанковых ракетных комплексов, средств контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборов ночного видения, оптических средств, средств связи, медицинского имущества, боеприпасов к стрелковому оружию различных калибров. Все это направлено на оборону Украины", – сказал Кулеба.

Читайте также"Америка должна делать больше": сенатор о военной поддержке Украины со стороны СШАПри этом, общий объем материально-технической помощи США в 2021 году составил более 130 миллионов долларов. В этом году США передали ВМС ВСУ четыре катера типа "Айленд". Еще один катер готовится к передаче.

Также Кулеба сказал, что Канада остается надежным другом и партнером Украины, который поставляет оборудование для разминирования и транспортные средства, медицинское и другое снаряжение, машины Ford Ranger и Ford Transit, дефибрилляторы и другие средства.

Кроме того, он назвал важным сотрудничество Украины с Великобританией, с которой 12 ноября было формализовано соглашение о поддержке развития возможностей Военно-морских сил ВСУ.

Министр добавил, что с Украиной сотрудничает и ряд других стран в военно-технической сфере по оружию и оборудованию.

"Оружие, как и деньги, любит тишину. Поэтому дальнейшие детали разглашать не стану. Хочу лишь заверить, что везде в мире мы, дипломаты, ищем и находим все то, что делает нашу армию сильнее, а значит сдерживает Россию от наступления", – подчеркнул Кулеба.

Ранее посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что в Конгрессе США могут увеличить размер военной помощи украинскому государству до 300 млн долларов на 2022 фискальный год.

Автор: Виталий Саенко