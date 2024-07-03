Украина будет выстраивать последовательную цепочку действий, проект своего плана, как установить мир.

Для того, чтобы огонь в Украине прекратился, российские войска должны покинуть всю украинскую территорию, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведан Патель, отвечая на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Я оставлю Венгрии право прояснить комментарии Орбана... Мы и НАТО однозначны: существует только одно решение - РФ покидает украинскую территорию... Мы четко заявили партнерам и союзникам по всему миру, что любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход России из Украины", - подчеркнул Патель.

Призывы Орбана к Зеленскому прекратить огонь

Венгерский премьер 2 июля впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину прибыл в Киев и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора, Орбан призвал главу нашего государства прекратить огонь и подчеркнул, что не выступает против украинской "формулы мира", однако считает ее слишком длинной в реализации.

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"Я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли пойти немного иначе, сделать перерыв - прекратить огонь и потом начать и продолжить переговоры, ведь прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - сказал Орбан.

Как отреагировали в ОП?

После таких заявлений, в ОП отреагировали на предложение Орбана о войне с Россией. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украина имеет свой план, как достичь мира.

"Если страна-агрессор будет готова прислушиваться к этому плану, говорить об этом плане, а не говорить на языке ультиматумов, то во время второго Саммита мира представители России смогут присутствовать в том или ином порядке", - подчеркнул Жовква.

Реакция Кремля на визит Орбана в Киев

Как писал УНИАН, у Путина считают, что премьер-министр Венгрии в Киеве будет отстаивать интересы Евросоюза, а не своей страны. Спикер правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

Также известно, что в то время, как Орбан в Киеве призвал прекратить огонь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и войну в Украине и не только.

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