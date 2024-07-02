У Путина считают, что премьер-министр Венгрии в Киеве будет отстаивать интересы Евросоюза, а не своей страны.

Россия ничего не ожидает от поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь правителя РФ Путина Дмитрий Песков. По его словам, Будапешт не контактировал с Москвой перед визитом Орбана в Киев.

"Понятно, что Венгрия, которая стала председательствовать в этом периоде в ЕС, должна выполнять свои функции. Поэтому в этом случае, я думаю, здесь будут превалировать обязанности в разрезе брюссельских интересов, а не в разрезе национальных интересов", - отметил Песков.

При этом спикер Путина назвал Орбана политиком, который "достаточно жестко умеет отстаивать интересы своей страны".

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Визит Виктора Орбана в Украину

Во вторник, 2 июля, венгерский премьер Орбан прибыл в Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стороны говорили о мире с Россией и о взаимоотношениях Украины и Венгрии.

В частности, Орбан сделал Зеленскому предложение относительно войны с Россией. По его мнению, стоит подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров со страной-агрессором, с Российской Федерацией.

В свою очередь Зеленский объяснил Орбану, почему нужно сохранять военную поддержку Украины на достаточном уровне. Кроме того, он напомнил, что сейчас ведется работа над условиями для заключения договора о членстве Украины в Евросоюзе.

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