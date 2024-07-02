В Москве заявили, что разговор инициировал Будапешт.

Во время визита венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Киев главы МИД России и Венгрии провели телефонный разговор.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что разговор Сергея Лаврова и Петера Сийярто состоялся по инициативе венгерской стороны. Они обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и войну в Украине. Россияне заявляют, что министры подчеркнули необходимость "безусловного обеспечения Киевом прав всех национальных меньшинств".

"Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-венгерского политического диалога. Акцентировано, что двустороннее взаимодействие, несмотря на крайне непростую международную обстановку, продолжает поступательно развиваться в духе здорового прагматизма и взаимной выгоды", - говорится в сообщении. Видео дня

Встреча Орбана и Зеленского

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев прибыл венгерский премьер Виктор Орбан, известный своими скандальными заявлениями об Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что они говорили о торговле и трансграничном сотрудничестве, а также обсудили гуманитарные, инфраструктурные и энергетические вопросы.

Орбан сказал журналистам, что стороны хотят "закрыть все предыдущие споры" и сосредоточиться на будущем. В то же время он предложил Украине прекратить огонь и начать переговоры с РФ.

Напомним, что Путин называл условием для переговоров полный отказ Украины от четырех областей, снятие санкций против России, а также нейтральный статус для нее.

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