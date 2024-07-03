В частности, речь идет о желании России добиться того, чтобы Украина не могла наносить удары в тыл РФ в то время, когда оккупанты стягивают ресурсы в приграничье.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, что кроется за предложениями иностранных посредников относительно "прекращения войны" на текущей линии фронта. Об этом Подоляк сообщил в Telegram.

"Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Особенно, конечно же, прекратить удары дальнобойными средствами поражения и особенно по оккупированной РФ территории и границе РФ. Россия же может продолжать наносить удары (о чем неоднократно заявлял тот же Лавров, настаивая, что даже в случае начала переговорного процесса никто не остановит удары по территории Украины)", - отметил Подоляк.

В этой связи, он пояснил, что это означает.

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"Проще простого. Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонительные удары. Чтобы в тишине продолжать подтягивать ресурсы в приграничье, готовить новые масштабные атаки, не терять средства ПВО и технику... Просто и примитивно. Еще проще и примитивнее", - подчеркнул Подоляк.

В то же время, советник руководителя ОП отметил, что в этой ситуации возникают дополнительные вопросы.

"Вопрос риторический: как понимать людей, которые участвуют в кампании по принуждению страны, на которую напали, к одностороннему прекращению огня... А главное: неужели эти предложения делаются всерьез и неужели они приведут к окончанию войны?", - сообщил Подоляк.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подумать над прекращением огня на линии фронта для начала переговоров со страной-агрессором, с Российской Федерацией. В то же время, по словам Орбана, Зеленский высказал по этому поводу откровенное мнение. Но венгерский премьер не конкретизировал, как именно ему ответил президент Украины.

В свою очередь, во время заявлений для прессы, Зеленский в присутствии Орбана заявил о необходимости сохранения военной поддержки Украины на достаточном уровне, в частности, украинской обороны от российского террора.

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