У Зеленского осудили "любые проявления пропаганды тоталитарных режимов" и ожидают от правоохранителей привлечения к ответственности виновных в нарушении закона.

В Офисе президента Украины отреагировали на марш в Киеве по случаю создания дивизии СС "Галичина".

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

В заявлении осудили "любые проявления пропаганды тоталитарных режимов" и ожидают от правоохранителей привлечения к ответственности виновных в нарушении закона.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установление всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности", - сказано в сообщении.

Также в ОП отметили, ожидают от главы КГГА проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед громадой Киева о том, почему "стало возможным проведение этого так называемого марша".

"Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - сказано в заявлении ОП.

Кроме этого, в ОП отметили, что "малая численность участников акции и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции" не являются основаниями для оправдания ситуации вокруг марша.

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Марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Вечером 28 апреля в Киеве состоялся Марш вышиванок, посвященный 76-й годовщине создания дивизии СС "Галичина".

В мероприятии приняли участие около 100 человек, они устроили шествие по центру города. Активисты несли символику дивизии и современных украинских подразделений.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен раскритиковала марш в честь дивизии.

Во фракции "Слуга народа" Марш вышиванок осудили и возмутились по поводу предоставления киевскими властями разрешения на проведение этого мероприятия.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович также считает, что не надо было праздновать день создания СС "Галичина".

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Автор: Олег Давыгора