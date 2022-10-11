Американский президент считает цели Путина в Украине нелепыми.

Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина рациональным игроком, который плохо оценил свою способность вторгнуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался", - сказал Байден.

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Он охарактеризовал цели Путина в Украине, о которых тот заявил в начале полномасштабного вторжения, как нелепые.

"Если вы послушаете речь, которую он произнес после того, как принималось это решение, то он говорил о всей идее - он нуждался в том, чтобы быть лидером России, объединяющим всех русскоязычных. Я думаю, что это иррационально", - сказал Байден.

По его мнению, российский диктатор полагал, что украинцы подчинятся российскому вторжению, однако они оказали ожесточенное сопротивление.

"Я думаю, что его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом Матери-России в Киеве, и это место, где его встретят. И я думаю, что он просто совершенно просчитался", - сказал Байден.

Заявления Байдена о Путине

Как известно, в марте 2021 года Байден в интервью для ABC News заявил, что считает Путина убийцей. Он сказал, что президент РФ заплатит за свои преступления.

Тогда Путин ответил на слова Байдена детской поговоркой: "Кто так обзывается, тот сам так называется".

Во время мероприятия ко Дню Святого Патрика в марте 2022 года он сказал, что считает Владимира Путина "головорезом" и "кровавым диктатором", который "ведет аморальную войну против народа Украины".

Также он назвал президента России "мясником" после встречи с украинскими беженцами в Польше.

6 октября Байден сравнил ядерные угрозы Кремля с Карибским кризисом 1960-х годов и предупредил о риске "Армагеддона".

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