В Мариуполе повреждено здание, где размещается генеральное консульство Греции и офис СММ ОБСЕ.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает обстрелы вооруженными силами Российской Федерации помещений иностранных дипломатических учреждений в Украине - Греции, Словении, Азербайджана и Албании.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"В результате ракетно-бомбовых ударов российской армии в Мариуполе было повреждено здание, в котором располагались генеральное консульство Греции и офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также разрушены помещения почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что вооруженная атака России на помещения дипломатических миссий грубо нарушает международное гуманитарное право, Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.

В связи с этим МИД призывает международное сообщество осудить Россию за варварские обстрелы гражданских объектов в Украине, в результате которых гибнут и получают ранения гражданские люди, в том числе дети.

"Украинская сторона включит факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины до исков против РФ в международных судебных инстанциях, чтобы привлечь Россию к максимальной ответственности за ее преступления", - отмечается в заявлении.

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