Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает обстрелы вооруженными силами Российской Федерации помещений иностранных дипломатических учреждений в Украине - Греции, Словении, Азербайджана и Албании.
Об этом говорится в заявлении МИД.
"В результате ракетно-бомбовых ударов российской армии в Мариуполе было повреждено здание, в котором располагались генеральное консульство Греции и офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также разрушены помещения почетных консульств Словении, Азербайджана и Албании в Харькове", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что вооруженная атака России на помещения дипломатических миссий грубо нарушает международное гуманитарное право, Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях.
В связи с этим МИД призывает международное сообщество осудить Россию за варварские обстрелы гражданских объектов в Украине, в результате которых гибнут и получают ранения гражданские люди, в том числе дети.
"Украинская сторона включит факты разрушения помещений иностранных дипломатических учреждений на территории Украины до исков против РФ в международных судебных инстанциях, чтобы привлечь Россию к максимальной ответственности за ее преступления", - отмечается в заявлении.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.