В Центре Разумкова отмечают рост актуальности военной угрозы на южном направлении и в Азово-Черноморском регионе.

В течение года продолжалось наращивание российских военных способностей в Крыму и отрабатывались наступательные действия, что дает основания для выводов о возможной подготовке российского вторжения для силового решения проблемы водного дефицита в оккупированной АРК.

Об этом говорится в ежегодных аналитических итогах и прогнозах Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", которые были представлены сегодня во время онлайн-презентации.

Эксперты указывают, что не слишком высокие надежды на новый этап мирного урегулирования после встречи "нормандской четверки" в декабре 2019 года исчезли уже в первые месяцы 2020 года.

"На фоне "тупиков" переговорного процесса по Донбассу, а также "глубокой заморозки" проблемы оккупированного Крыма, возросла актуальность военной угрозы на южном направлении и в Азово-Черноморском регионе. Кроме все более очевидных негативных последствий российской оккупации для региональной безопасности, ухудшилось состояние соблюдения прав человека (репрессии против крымскотатарских активистов), критически обострилась экологическая ситуация на фоне проблем природного вододефицита и роста антропогенной нагрузки (военная активность, масштабное строительство, промышленная деятельность, увеличение на около 30% численности населения)", - подчеркивается в докладе.

Отмечается, что седьмой год подряд агрессивная политика России остается доминантным фактором влияния на национальную, региональную и в определенной степени глобальную безопасность. Политика РФ является главной внешней угрозой стабильности, безопасности и развития, а также мощным катализатором внутриполитических процессов в Украине.

Также указывается, что многочисленные меры по урегулированию конфликта на востоке Украины на международном и национальном уровнях в целом способствовали деэскалации насилия во второй половине 2020 года. В то же время отдельные положительные сдвиги в решении гуманитарных проблем были нивелированы карантинными мерами или сознательно блокировались российской стороной. При этом остались неизменными глубинные противоречия, лежащие в основе российско-украинского конфликта, а также добавились новые потенциальные риски его эскалации на южном направлении.

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Выполнение договоренностей о перемирии (с 27 июля 2020 года) считается важным достижением украинской власти и главным событием в контексте урегулирования конфликта на востоке Украины. Благодаря этому шагу действительно уменьшилось количество погибших от боевых действий, но учитывая фактически ежедневные нарушения комплекса договоренностей, официальные декларации о "полном и всеобъемлющем прекращении огня" и "прорыв в Минском процессе" являются преждевременными.

"Блокирование же переговорного процесса в формате "нормандской четверки" и работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), риторика и практические шаги Кремля по усилению контроля над оккупированными территориями является свидетельством неизменности стратегических целей руководства РФ в отношении Украины", - отметили в Центре Разумкова.

В течение года продолжалось наращивание российских сухопутных, воздушных и морских военных способностей на территории Крымского полуострова, а во время многочисленных военных учений отрабатывались действия наступательного характера (десантирование, захват плацдарма), что дает основания для выводов о возможной подготовке российского вторжения с целью, например, силового решения проблемы водного дефицита в оккупированном Крыму.

Кроме того, появились сообщения о возможном размещении российского ядерного оружия на территории полуострова. В контексте реализации стратегии "ползучей оккупации" Россия интенсивно злоупотребляла международными инструментами, часто блокируя почти четверть Черного моря под предлогом военных учений.

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"Такие действия создавали не только препятствия свободе коммерческого судоходства, но и повышали риски военных инцидентов, в том числе для государств-членов НАТО. Превентивные меры со стороны Украины и партнеров (сопровождению судов катерами Военно-морских Сил Украины, совместные международные военные учения, присутствие кораблей НАТО в Черном море) достигли определенного сдерживающего эффекта, но не заставили РФ отказаться от намерений доминирования в Черноморском регионе", - сообщается в докладе.

Определенные дестабилизирующим факторы появились на северном фланге в результате распространения присутствия российских силовых структур в Беларуси после попыток местной оппозиции и международной демократической общественности добиться признания результатов президентских выборов недействительными.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марта 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водоемов. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

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Автор: Константин Гончаров